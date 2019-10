Simson: Grassi kabinetiülemaks värbamine on saavutus, seda ei pea välja vabandama

Stefano Grassil on päris pikk Euroopa Komisjonis töötamise kogemus. Varem oli ta Euroopa Liidu asjade nõunik Itaalia peaministri juures. Kadri Simson ütles, et tal on vaja kabinetiülemat, kes teeb teda tugevamaks. "Minu tulevases portfellis on väga palju väliskontakte ja keerulisi läbirääkimisi. See, et mul õnnestus värvata tänase asepresidendi ja kõrge välispoliitilise esindaja Federica Mogherini kabinetiülem, on saavutus."