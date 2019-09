Simson saab endale Nord Streamiga portfelli?

Möödunud nädalal tuli kinnitus, et Euroopa Komisjoni järgmine president Ursula von der Leyen pakkus Eestist uueks volinikuks esitatud Kadri Simsonile majandusega seotud portfelli. Millist täpset, seda ei avalikustatud. Simson ise rõhutas, et ta ei saavat oma vastutusvaldkonna kohta midagi täpsemat öelda, sest komisjoni uue koosseisu avalikustab von der Leyen. „Paraku sõlmisime kokkuleppe, et ma pean olema rangelt konfidentsiaalne selle portfelli sisu suhtes senimaani, kuni tulevane president Ursula von der Leyen ise kogu komisjoni jaotuse nimeliselt avalikustab,” ütles Simson möödunud nädalal.

Majandusega seotud portfelle on mitu ja need hõlmavad majandusarengut, ettevõtlust ja tööstust, energeetikat ja transporti.

Ent sellel nädalal on Brüsseli koridorides hakatud sahistama, et von der Leyen on Simsonile pakkunud energiaportfelli. Muidugi lisatakse, et asi olevad väga salajane.