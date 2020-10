„Meedias on üsna palju räägitud sellest, et riigil on justkui soov sõnumirakendustele – mida me tunneme WhatsApp’i, Viberi jt enamlevinud nimede all – luua mingisugune tagauks. Tegemist on eksliku infoga. Riik ei ole soovinud krüpteeritud sõnumikanalitesse tagauksi luua," selgitab siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar intervjuus Eesti Päevalehele.