Sõda ja rahu. Eestist saab kaheks aastaks maailmavalitsuse liige

Välisminister Urmas Reinsalu on täiesti kindel, et Eesti on valmis 1. jaanuarist hüppama vette tundmatus kohas, kus ei vastuta enam ühtäkki vaid Euroopa Liidu või NATO hea käekäigu eest, vaid Eesti õlule langeb osalemine terve maailma tülide ja probleemide lahendamises. Foto: Ilmar Saabas