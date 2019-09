Sõidueksamiturismi abiga pääsevad liiklusse autojuhid, kes kodukohas põruksid

Suvel tuli mitmest meediamajast uudis „sõidueksamiturismist” ehk sellest, kuidas inimesed lõpetavad autokooli ühes maakonnas, aga eksamile lähevad mõnda teise. Maanteeamet, mis juhilube väljastab, seletas nähtust toona eelkõige eksamiaegade vähesusega – teise maakonda minnes saab vaba aja kiiremini.

Autokoolide statistika analüüs paljastab, et sõidueksamiturismil on teinegi, esimesest märksa ohtlikum põhjus. Arvud näitavad, et osades maakondades on sõidueksamit palju lihtsam teha kui teistes ning sõidueksamiturismi tõttu pääsevad liiklusse inimesed, kes kodumaakonnas oleksid põrunud.

Tõendeid, et näiteks Hiiumaal ja Jõgevamaal tasub eksamile minna palju kergema meelega kui Harjumaal ja Ida-Virumaal, leidub mitu. Esiteks on eksamitulemustes mitmekordsed erinevused. Kui Hiiumaal tehakse sõidueksam edukalt üle 80% juhtudel, siis Ida-Virumaal alla 30%.