Saaremaalt pärit, 90-aastane Amanda Veret elab juba pikka aega Ida-Virumaal Sompas. Tundub, et tema unistused on saanud teoks: oma korter, rahu, väljateenitud pension. Aga rahu on isegi rohkem kui tarvis, sest maja ülejäänud 11 korterit on tühjad. Loomulikult lülitati hoone linna küttesüsteemist välja. Probleeme on ka veega. Trepikojas on külm ja niiske.

