EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsus sai täna üheaastaseks. 2019. aasta 29. aprillil sündinud kolmikliit on silma paistnud nii kohalikus kui ka välismeedias, küll aga rohkem ütlemiste kui tegemiste poolest. Mida on aasta ajaga ära tehtud ja mida on vaid öeldud, mis lubadused on täidetud ja millest on taganetud?

Eesti Päevaleht luges üles valitsuse viimase aasta töövõidud ja skandaalid ning tõdes, et viimaseid on olnud vähemalt kaks korda rohkem.

Toome teieni võimuliidu TOP5 töövõitu ja TOP10 skandaali.