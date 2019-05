Sügava puudega lapse ema peab võitlust tütre invatarvete eest

Inno ja Irja Tähismaa peres kasvab haruldase Angelmani sündroomiga seitsmeaastane Julia, keda lähedased kutsuvad Juuliks. Tal on sügav vaimne ja füüsiline puue – arengult on ta umbes seitsme-kaheksakuuse lapse tasemel, ta käputab ja suudab toe najal seista ning ta sõnavara koosneb kahest sõnast: „ei” ja „emme”. „Kuna ta ise ei käi ja tavalise tooli peal oma koordinatsioonihäirete tõttu ilma kukkumata istuda ei suuda, siis mõistagi ei saa ta ka iseseisvalt potil käia,” selgitab ema. „Seetõttu on tal vaja mähkmeid. Juuli vajab päevas vähemalt nelja mähet ehk 120 mähet kuus.” Irja sõnul toetas riik kuus vaid 60 mähkme soetamist.

Ema esitas sotsiaalkindlustusametile (SKA) vaide mähkmete arvu suurendamise kohta, aga see jäeti rahuldamata. „Põhjus: mähkmed on imavad ja neisse võib ka mitu korda pissida. Asi lahenes tänu õiguskantsler Ülle Madisele, kellele ma kaebuse tegin. Ta võttis SKA-ga ühendust ja SKA muutis oma otsust,” kirjeldab Tähismaa.