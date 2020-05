Maxima tänab oma töötajaid nii veebireklaamides kui ka suurtel välireklaamidel: aitäh kangelastele! Reklaamidel on töötajatel rõõmsad näod ja juurde on joonistatud punased südamekesed. Ka Rimi ei ole kiitusega kitsi. Kauplustes kõlavad kõllid, milles poekett kiidab oma töötajaid, et nad on kriisiajal endiselt kassades ja täidavad riiuleid. Selver saatis pressiteate, et ettevõtte personaliosakond on alustanud koostööd nõustajaga, et töötajad saaksid vajaduse korral psühholoogilist tuge. Kõigi sõnum on selge: me hoolime oma töötajatest ja oleme nende üle uhked.

Mida kangelased ise tunnevad? Siidripoe Siidrimaja omaniku Kaire Jakobsoni ettevõte sai kohe koroonakriisi alguses ränga hoobi. Selleks et mitte nälga jääda, tegi Jakobson kiire päästekäigu ja läks Rimisse müüjaks. „Ma ei ütleks, et tööandja hoolib minust,” tunnistas ta.

Kõike muud kui rahuolu peegeldavad ka Eesti Päevalehe toimetusse tulnud kauplusetöötajate kirjad.