Surnud mees, sularaha ja kättemaks. Vandeadvokaat Robert Sarv räägib oma rahapesusüüdistuse loo

Esmaspäeva õhtu. Vandeadvokaat Robert Sarv (32), tumedas ülikonnas nagu tavaliselt, istub oma Tallinna büroos laua taga ja joob teed.

Hommikul oli Tartu maakohtu Jõgeva kohtumajas tema ja kaassüüdistatava, ehitusettevõtja Jaago Roosmanni kriminaalasja eelistung, kus arutati n-ö tehnilisi küsimusi: kas Sarve ja Roosmanni kriminaalasja peaks liitma suure PRIA ja EAS-i toetuste väljapetmise süüasjaga, milles on teiste seas kohtu all endine Tartu abilinnapea Kajar Lember.

Kui kohus otsustab kriminaalasjad liita, tähendab see, et Sarv ei saa PRIA asjas enam kaitsjana osaleda ja ehitusettevõtja Roosmann, kes on ühtlasi PRIA toetuste väljapetmisasja peamine süüdistatav, peab otsima endale uue kaitsja.