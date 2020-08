25. mail postitas Liza Lind oma Instagrami kontole Coolbeti online-kasiino reklaami. Coolbeti uutele kasutajatele võimaldati seeläbi 400 tasuta spin’i. Ehkki postitusele oli juurde märgitud, et tegemist on reklaamiga ja tasustatud koostööga, polnud eriti rõhku pööratud asjaolule, et tegemist on hasartmänguteenuse osutajaga. Murelik „reklaamiohver” (nimi toimetusele teada) rääkis, et tegi Coolbeti kodulehel vajaliku sissemakse (kümme eurot) ja sattus seejärel segadusse, kuhu tema 400 tasuta keerutust jäävad. Lõpuks selgus, et mängimiseks peab olema vähemalt 21-aastane, nii et ta jäi ilma nii rahast kui ka mängudest.

See on üks näide paljudest sotsiaalmeedia ning reklaami ja turundusega muredest. Reklaamiseadus on suunamudijate seisukohalt algeline ja segadust tekitav.