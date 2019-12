Uudised Joosep Tiks Suur intervjuu Jüri Ratasega: ikka on piirid, kus ma Mart Helmele enam ei andesta. Kõiki juhtumeid tuleb vaadata eraldi Emotsionaalses intervjuus Eesti Päevalehele õigustas peaminister Jüri Ratas oma aasta jooksul tehtud otsuseid. „Peaminister peabki valitsuse eest võtma vastutust. Mitte iga päev, vaid iga tund,” ütles ta sõnamadinas ajakirjanikuga. Jaga

685



Kuula

Jüri Ratas: "Peaministri töö on see, et pead reaalselt probleeme ja küsimusi lahendama. Sa pead minema edasi. Sa pead tagama koalitsiooni töövõime." Tiit Blaat