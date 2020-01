Suur kastisegadus. Balti riigid pole kümme aastat suutnud kasutusele võtta ühesuguseid veokaste

Üle aasta tagasi vaidlesid Eesti jaeketid ja tootjad kirglikult selle üle, millist sorti veokastides peaksid tooted kauplustesse saabuma. Laiema avalikkuse jaoks võib teema tunduda kauge – vahet pole, kuidas kaup poodi jõuab, peaasi et selle riiulilt kätte saab. Jaekettide sõnul tekib kauba saabumisega aga nii suur kogus prügi, et igasugused arutelud puuviljalettide kilekotikestest tunduvad selle kõrval naeruväärsed. See-eest annaks transpordis ühe korra kasutatavate pakendite hulga vähendamine märkimisväärse keskkonnakasu, ütlevad jaemüüjad, kuid see on tekitanud vastasseisu tootjatega.