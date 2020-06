Eesmaa jääb nõutuks. Teda pole olnud ei otsuse juures raha vastu võtta ega see tagasi anda. „Kuulsin, et praegune elukaaslane on päri raha andmisega ja eelmine ei olnud - vastupidi sellele, mida ma nüüd lehest olen lugenud," ütleb Eesmaa. Ta kordab Mailis Repsi nime, kellest sõltub kogu rahale antud usaldus.

Reps küsimustele ei vasta.

Annetatuse jäljed viivad aga Juhaste endise elukaaslase Martin Künnapini, kelle huvi on Tallinnas hipodroomi territoorium ümber ehitada elamurajooniks ja kellele oleks äärmiselt kasulik, kui keskerakondlik linnavõim seni ehitust takistanud barjäärid likvideeriks.

Kas ta lasi Juhastel teha Keskerakonnale annetuse? „Loomulikult ei saa ma sellist asja öelda," kostis Künnapi vastus Eesti Ekspressile.