„Sellist asja pole varem olnud. Ta tuli ja sõimas kohtunikke kümme minutit,” meenutavad Harju maakohtu kohtunikud riigikohtu esimehe Villu Kõve külaskäiku möödunud aasta lõpus. Kohtumine oli välja kuulutatud hoopis vastupidise eesmärgiga – võtta maha emotsioone, seletada toimuvat –, kuid läks teisiti. „Inimesed solvusid ja vihastasid, usaldus kadus,” räägitakse siiani Eesti kahe tähtsama kohtumaja ägedamast kokkupõrkest, mis keeb ja loobib tuliseid piisku avalikkusele suuresti teadmata.

Kui täpne olla, siis vilksatas see päris enneolematu probleem korra meedias just samal ajal, kuid kadus siis taas kohtute ja kohtunike kabinettidesse. Tavaliselt vaadatakse seal väga kiivalt, et midagi liigset peale tõsiste kohtuotsuste sealt välja ei läheks. Aga osa kartusi paistab olevat nüüd nii kriitiliseks muutunud, et kaas ei püsi enam survekeetjal peal.