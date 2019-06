Suurfilmitööstusi Abu Dhabisse meelitanud eestlane: riigid kulutavad tohutult raha, et Hollywood tuleks ja filmiks

Mis kasu võiks Hollywoodi linateose Tallinnas filmimine linnale tuua?



Araabia Ühendemiraadid nägid filmitööstusest saadava kasuna seda, et esiteks tuleb sel moel Ühendemiraatidesse suur hulk raha. Teine ja isegi suurem kasu on see, et filmi- ja meediakoolis õppinud noored ei lähe sealt Ameerikasse või Euroopasse, vaid jäävad sinna, sest suured filmid tulevad koju kätte. Kolmandaks saadakse nii kaardile. Riik jääb inimestele meelde, see toob nii kaasa ka turismi.

Mina läksin Eestist kümme aastat tagasi ära just seetõttu, et mul ei olnud siin väljundit, tahtsin Hollywoodi filmidega töötada. Kui oleks siin selline võimalus olnud, siis ma ei oleks ära läinud. Lähis-Idas ehitasime Abu Dhabi filmiinstituudi üles nullist. Olin instituudi teine töötaja, kes sinna palgati, peale minu oli seal kaks araablast.

Suurte filmivõtete juurde luuakse baaslaager – lisaks põhilisele filmikontorile, kus töötab produktsioonimeeskond. Baaslaagris on toitlustus võttel osalejatele, transport, videoküla. Tavaliselt tellitakse toit kohalikelt lähedalt. Usun, et palju kasu saab ka Lasnamäe, samuti teenindavad filmi meie endi Tallinna restoranid ja ettevõtted. Siin on otsene rahaline tulu ja töökohad, mida see film juba praegu meile toob.

Kui väga Abu Dhabi sellist võimalust – tuua Hollywoodi film oma pinnale – endale soovis?



See oli väga soovitud, sellepärast loodi eraldi instituut ja palgati USA-st produtsent seda juhtima. Abu Dhabi annab filmile tagasi 30% kogu kohapeal kulutatud eelarvest, sh reisikulud. See on rahaliselt päris suur summa, arvestades et kohapeal kulutatakse 10 ja enam miljonit dollarit. Riik investeeris palju.

Ehk riik andis teenitud rahast osa filmitegijatele tagasi?



Jah. Selleks et raha tagasi saada, peab stuudio tegema kohapeale tütarettevõtte või minema partnerlusse kohapealse produktsiooni teenindava firmaga. Maksutagastus makstakse kohalikule firmale, mis omakorda kannab [raha] Hollywoodi edasi. See on selleks, et kindlustada, et võimalikult palju raha käiks läbi kohaliku ettevõtte, mis omakorda tagab maksulaekumise sihtriiki.