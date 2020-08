Kaitseuuringute keskuse ametist lahkuv juht viitab muu hulgas, et kui Venemaa võtab Valgevene sõjaliselt üle, tuleb NATO idatiiva julgeolek üle vaadata. Ent kui Euroopa julgeolekusüsteemi viht USA kaalul väheneb, siis Venemaa oma suureneb.

„Mõned inimesed ütlevad Putini kohta, et suurt plaani tal ei ole. Minu arvates on küll." räägib Sakkov Minu arusaamist mööda on tema suur plaan see – ja seda on ta koos Sergei Lavroviga korduvalt öelnud –, et talle ei meeldi Euroopa olemasolev julgeolekuarhitektuur. Nad tahavad selle muuta selliseks, kus USA-d pole Euroopa julgeoleku küsimustes laua ääres, aga Venemaa on. See, kuidas seda ellu viia, on taktikaküsimus. Kui võimalus on, siis seda Putin ka teeb. Valgevene suunas tal kindlasti mingisugune võimalus tuleb. Üks variant on, et ta proovib sinna upitada enda kontrolli all oleva inimese, kes laias laastus jätkab sama asja: on lääne ja Venemaa vahel. Venemaale võib selline stsenaarium täitsa sobida."