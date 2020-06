Sven Sakkov: USA rahutuste mõju on halb uudis demokraatlikule maailmale

Väljavõtteid intervjuust.

"Politseipoolne ülemäärase jõu kasutamine mustanahaliste meeste vastu ja selle vastu seismine on üheks Ameerika sisese kultuurisõja osaks. Teised on tulirelvade - eriti automaattulirelvade - kättesaadavus, abordiõiguste küsimus ja siis, mida kõike võiks ühendada nimetaja alla rassism ja anti-rassism."

"Kui vaadata kaadreid Washingtonist, kus on kesklinnas täis soditud ajaloolised monumendid - sellel puudub ju igasugune side politseivägivalla vastase võitlusega. Nagu ka rüüstatud poodide rivid New Yorgis. Pätid ja kaabakad kasutavad situatsiooni ära. Aga sellised asjad suurendavad seda poliitilist lõhet veelgi, mis niigi on viimase nelja aastaga veel rohkem laiali kärisenud."

"Demokraatlikul maailmal on nüüd raskem osundada ülemäärase jõu kasutamisele meeleavaldajate vastu näiteks Moskvas või Hong Kongi tänavatel."

"President Trump on küll pidevalt seni kehtinud poliitilisi norme, seda liimi mis kirjutamata seadusena demokraatlikku ühiskonda koos hoiab, kahtluse alla seadnud. Aga see ei tee USA-st mittedemokraatlikku riiki, kaugel sellest. Küll aga näen, et USA poliitika polariseerub üha enam ja enam ja enam."