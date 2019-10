Taastusraviarst: puude määramine oleneb riigi rikkusest

Viimase kahe aasta jooksul on sotsiaalkindlustusamet (SKA) korduvtaotlemisel puude ära võtnud 1860 lapselt. Kallaste sõnul võib puudega laps, kel enam ametlikku puude silti pole ja kes on seega toetusest ilma, saada vajalikke teenuseid tasuta hoopis haigekassast. Kuid haigekassa ei kata eripedagoogika ja loovteraapia teenuseid. „Aga need teenused võiksid seal olla,” ütles Kallaste. „Siis ei oleks tõesti vahet, kas laps saab vajaliku teenuse sotsiaalkindlustusametist või tervishoiust.” Kallaste sõnul on lapsevanemad üldiselt teadlikud, et nad saavad vajalikke teenuseid haigekassast, aga näiteks käitumishäiretega laps sealt abi ei saa, kuna ta vajaks just eripedagoogika ja loovteraapia teenust, mida seal pole.