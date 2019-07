Sel nädalal oma teise kvartali majandustulemusi kokku võttes teatas Eesti Energia küll kenast kasumist, kuid selle varjus peituvad keerukamad uudised.

Kuna Euroopa Liidu CO2 kvoodi hind on märkimisväärselt tõusnud, on põlevkivist elektri tootmise konkurentsivõime vähenenud. Asja hea pool on see, et tänavu suvel on Eesti CO2 heitmete määr rekordiliselt väike. Halb pool on töökohtade kadu Ida-Virumaal.