Peaminister Jüri Ratas seletas pärast viimast Euroopa riigijuhtide kohtumist, et erinevalt rahvusvahelises meedias väidetust, ei pannud Eesti koos Tšehhi, Poola ja Ungariga EL-i soovitud 2050 aasta kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgile vetot. Lihtsalt meil on vaja rohkem aega, et selle mõju analüüsida.