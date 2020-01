Putin eelistas aastaid sõita just Mercedes-Maybachi Pullmann Guardi soomustatud erilimusiiniga, nagu on näha ka sellelt Vatikani visiidi jäädvustuselt 2015. aastast. 2018. aastast on ta enamasti kasutanud Venemaal toodetud Aurus Senatit. Foto: AFP/SCANPIX