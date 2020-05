Riigikontroll sai valmis auditi, millega uuriti tagantjärele 2018. aastal riigieelarves ilmnenud märkimisväärset ebakõla. Eile avaldatud andmetest selgus, et valitsusel pole selget reaalaja ülevaadet sellest, kui palju riigil raha kulub. Kui peaks juhtuma, et kulub silmanähtavalt liiga palju, saadakse sellest teada alles mitu kuud hiljem, kui on juba hilja pidurit tõmmata.