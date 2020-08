Poleemikapudelilt lendas punn eest, kui erakondade suurtoetaja Hillar Tedre rajatis Porto Franco sai riigilt ligi 40 miljonit eurot soodsat laenu. Kas nii on ikka õige, et ole üksnes erakondadega sõber ja riigi rahakotirauad avanevad? Ent see pole viimaste aastate jooksul sugugi mitte esimene kord, kui kritiseeritakse ärimeeste liigset mõju poliitikas.

Üks poliitik tõdeb: „Kuni eelmiste riigikogu valimisteni polnud nii suurt ärikate mõju tunda.”