Rahvusooper Estonia nõukogu koguneb täna juba teist korda vähem kui nädala jooksul, et arutada teatrijuht Aivar Mäe saatust. Olukord on läinud keerukamaks, võib-olla on vaja langetada otsustavaid otsuseid. Kes küll võiks rahvusooperi juhtimise keeruka töö üle võtta, kui selleks peaks vajadus olema? Kulissides sahiseb juba kõvasti.