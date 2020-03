Väikeettevõtjad tunnevad, et äri lahti hoidmine nt kaubanduskeskustes või vanalinnas üksnes suurendab nende töötajate ja klientide nakatumise ohtu. See ei too enam üldse tulu, põhjustades samal ajal püsikulusid.

Viimastel päevadel pöördub hulgaliselt ettevõtteid valitsuse poole üleskutsega nende äri lõpetada. Üpris enneolematud hüüatused panevad mõistatama, mis on selle kõige taga.