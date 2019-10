Tagatoa toetused. Seeder leiutas aluseta vandenõuteooria

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder püstitas teisipäeval Eesti Päevalehele antud intervjuus uued kahtlused sotsiaalministeeriumi MTÜ-dele määratavate toetuste kohta. Seeder väitis, et sotsiaalministeerium lõpetas eelmisel aastal Eesti naisliidu rahastamise. Samuti oli erakonna esimees kuri, et lahtine on lasterikaste perede liidu rahastamine. Juhatusse kuulub huvitaval kombel ka tema enda abikaasa.

Eesti naisliidu rahastamise kohta tegi samasisulisi etteheiteid Isamaa uudisteportaal Eesti Uudised juba kevadel. Aga siis seletas sotsiaalministeerium, et rahastustaotluse jättis rahuldamata mitte ministeerium, vaid toona veel eksisteerinud hasartmängumaksu nõukogu. Sotsiaalministeerium ainult korraldas tehniliselt raha välja maksmist.