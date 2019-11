TAGATOAS KUULDUD | Erakorralised valimised ja Reformierakonna soovid

Järjekordne skandaal valitsusliidus, seekord seoses maaeluminister Mart Järvikuga, on pannud riigikogu koridorid spekulatsioonidest podisema nagu nõiakatla.

Juba teisipäeva õhtul, pärast seda, kui peaminister Jüri Ratas teatas, et palus riigisekretäril Järvikuga seonduvat uurida, hakati spekuleerima EKRE plaani üle valitsusest lahkuda. Esiteks – põhjendati – EKRE ei kavatse Järvikust loobuda. Teiseks – EKRE tahab võita järgmised riigikogu valimised, mille jaoks on oluline saada aga hea tulemus ka kohalikel valimistel. See tähendab vajadust kasvatada valijabaasi. Opositsioonis olles oleks selleks ilmselgelt rohkem aega, EKRE parimad ja usutavaimad kõneisikud isa-poeg Mart ja Martin Helme on aga praegu mõlemad ministritööga hõivatud.