TAGATUBA | Isamaa valik 2020: raha või elu

Milline erakond on võimuliidus kõige edukam oma valijatelt ja mujalt saadud juhtnööride elluviimises? On see suurim partner Keskerakond või kõigil rinnetel tegutsev EKRE? Ei ole kumbki.

Keskerakond maadleb tragikoomilise pensionilisa seletamisega (seitse eurot, millest pärast maksude tasumist jääb järele üks euro ja 40 senti) ja EKRE-l pole pideva sõnamulina taga miskit ette näidata.

Kolmest võimuerakonnast on täiesti objektiivselt kõige edukam hoopis Isamaa. Kolmapäeval väljus rahandusministeeriumist nende peamise valimislubaduse ehk teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise seaduseelnõu. Isegi kui selle valmimine on mõne kuu veninud, tõotab see järgmisel aastal jõustuda.

Asjatundjad keskpangast, mille Isamaa liider Helir-Valdor Seeder ja eksperdid on ristinud Eesti Panga parteiks, võivad muretseda, kuid karavan ei peatu. Pensionisüsteemi muutmine tehakse seaduseks ja Isamaa on esimene, kes kirjutab oma peamise valimislubaduse taha „tehtud”.