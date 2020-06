Kersti Kaljulaid teeb juba kampaaniat presidendi teise ametiaja võitmiseks. Aga võib-olla pole see kampaania, vaid tema igapäevatöö. Neid kaht on raske eristada, sest mööda riiki sõitmine ja inimestega rääkimine ongi presidendi tavapärane tööülesanne, kuid samal ajal teevad poliitikud seda just siis, kui neil on vaja valimistel edukas olla.

Niisiis on ametis oleval presidendil tagasivalituks osutudes hea elu. Ta saab viis aastat riigis ringi käia, inimestega suhelda, neile naeratada ja mett mokale määrida, nende kätt suruda ja ühispilte teha. See ongi tema töö ja kui viis aastat hakkab läbi saama, siis selgub, et see toimis nagu edukas kampaania.