TAGATUBA | Kärt Anvelt: Lavly Perlingu saatus riigi peaprokurörina on otsustatud

Juba pikemat aega käib valitsuskoalitsioonis võitlus selle üle, kellest ikkagi saab riigi uus peaprokurör. Isamaa ridadesse kuuluv justiitsminister Raivo Aeg, kelle vastutusalasse prokuratuur kuulub, on teatanud, et seisab vankumatult praeguse peaprokurör Lavly Perligu eest. Sama vankumatult on Perlingule väljendanud oma vastuseisu koalitsioonipartner EKRE, eesotsas siseminister Mart Helme ja rahandusminister Martin Helmega. Kuigi peaprokuröri kandidatuuri peab esitama justiitsminister ehk Isamaa, siis on selge, et konsensuseta ei lähe läbi Perling ega ükski teine võimalik kandidaat.