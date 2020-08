Üks reiting teise järel näitab, et president Donald Trump kaotab USA presidendivalimised. USA presidendivalimistest rääkides arutatakse Eestis enamasti seda, kumb kandidaat on Eestile parem. Julgeolekupoliitika seisukohast tuleb öelda, et seni on kõik presidendid Eestile head olnud ja meid toetanud. Ent kunagi varem pole ükski Eesti erakond sidunud end USA poliitikaga nii tihedalt kui EKRE Donald Trumpiga.

EKRE juhid tervitasid Trumpi valimist 2016. aastal väga entusiastlikult. „Viimati oli nii hea meel, et korraga ajas naerma ja nutma, 24.6, kui selgus Brexiti tulemus,” kirjutas tollal Martin Helme. Mart Helme sidus selle laiema suundumusega, et rahvuskonservatiivid võtavad kõikjal läänes võimu üle.

Järgmisel neljal aastal on EKRE vankumatult Trumpile ustavaks jäänud. Mis siis ikkagi juhtub, kui Trump tõesti sügisel kaotab?