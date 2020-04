Täna tuleb valitsus välja lisaeelarvega, mida on vaja selleks, et lubada käiku anda ligi kahe miljardi eurone erakorraline majanduse päästmise abipakett. Koroonaviirusest põhjustatud kriis on sügav ja paljud ettevõtted ja seega ka töötajad kannatavad.

Ent mida rohkem üksikasju võimuliidu lisaeelarvest ja seal majanduse päästmiseks tehtavatest sammudest teatavaks saab, seda rohkem tekib tunne, et valitsus on vaid osaliselt pühendunud koroonakriisi mõju leevendamisele. Ülejäänud aur näib olevat läinud sellele, et leida viis suruda plaanidesse asju, mis lõhnavad kangesti valimisprogrammi elluviimise järele.