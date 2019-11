TAGATUBA | Mart Helme: me ei kutsu maaeluminister Mart Järvikut tagasi

Peaministri ülesandeid täitnud siseminister Mart Helme kinnitas eile, et riigisekretär Taimar Peterkop esitab täna peaminister Jüri Ratasele maaeluminister Mart Järviku tegevuse uurimiseks moodustatud komisjoni järeldused.

Kas raportit tutvustatakse kohe ka valitsuskabineti liikmetele, pole veel teada – tõenäoliselt soovib peaminister esmalt materjalidega ise tutvuda. Huvitavon aga, millistele järeldustele Peterkopi juhitav sõltumatu komisjon jõudis. Just nimelt järeldustele, sest hinnanguid komisjoniliikmed Järviku ja tema nõuniku Urmas Arumäe tegemistele või tegematajätmistele andma ei hakka.

„Ma usaldan täielikult Taimar Peterkopi koostatud komisjoni, minu arvates on need usaldusväärsed inimesed seal. Ja kui te küsite, kas me kutsume Mart Järviku tagasi, siis ma vastan teile kahe sõnaga: ei kutsu,” ütles Mart Helme eile riigikogu infotunnis Reformierakonna fraktsiooni liikme Erkki Keldo küsimusele vastates.