TAGATUBA | Mustmiljon, triljon, biljon. Kas ka Eestile tuleb midagi EL-i koroonafondidest?

Koroonakriisi erimeetmed kehtivad ka Euroopa Liidu riigijuhtidele. Ei mingit Brüsselisse lendamist ja pikka õhtusööki suure ümmarguse laua taga. Juba neljandat korda panevad peaministrid ja presidendid tööle hoopis videokonverentsi ja kohtuvad virtuaalselt, nagu praegu meil kõigil tavaks.

Seega lülitab ka Eesti valitsusjuht Jüri Ratas täna kell 16 Stenbocki majas sisse monitori ja mikrofoni ning osaleb virtuaalsel ülemkogul. Samal ajal pole see mingi reakohtumine – seekord peaksid EL-i liidrid kiitma heaks viimased juhised ja esitama koroonakriisi majandusmõjude leevendamiseks mõeldud üleeuroopalised abimeetmed. Summad võtavad silme eest mustaks – miljoneid enam ei loeta, räägitakse sadadest miljarditest ja sisse lipsab juba triljoneid eurosid. Mida on kokku lepitud, mida veel pole ja kas Eestil on sealt midagi saada?