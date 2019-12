Täna peab kevadel ametisse astunud koalitsioon piduliku aastalõpuistungi. Traditsiooniliselt vaatavad ministrid otsa ka raportile, milles on loetletud kõik koalitsiooni lubatud ja ära tehtud otsused ja sammud.

Aga oh häda! Raportit hakati koostama juba mõne aja eest, kuid avastati, et tehtud pole suurt midagi. Kui tehtut ja töökava kõrvutati, said tulemused nii viletsad, et häbi hakkas.