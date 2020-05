Miks suured kohtuasjad venivad? Kõigepealt uuritakse asju kaua, siis jahvatavad kohtuveskid veel tükk aega. Mitme praeguse valitsuse osalise jaoks on Eesti kohtupidamise kiirus olnud oluline teema: on kurdetud, et inimesed on kohtu all kaugelt üle mõistliku aja.

Möödunud aasta lõpus juhiti justiitsminister Raivo Aegi tähelepanu suure rahvusvahelise narkoveo kohtuasja arutamisele, mida tabas Harju maakohtus tõsine tagasilöök. Just sellest kohtuasjast ajendatuna algatas Aeg järelevalve küsimuses, kas Harju maakohtu esimehe Meelis Eeriku alluvuses ei tehta kohtu tööd korraldades vigu, mis ajendavad venimist. Äsja avaldas ministeerium järelevalve tulemused,