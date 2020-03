Väga tõenäoliselt nägid sinagi üleeile sotsiaalvõrgustikus kellegi postitatud paanilist teadet: kell 16 pidavat saabuma pressiteade, mis ütleb, et kogu Harjumaale pannakse liikumiskeeld. Muidugi oli tegemist valeinfoga.

Sotsiaalmeediast sellise info algallikani jõuda on ülimalt keeruline. Aga me jõudsime. Loe, kuidas ja kuhu niidid viivad.