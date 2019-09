Tallinn pakub isikliku abistaja teenust 1% abivajajatele

24-aastane Aleksandra on sügava liikumispuudega. Kaks ja pool aastat tagasi, mõned kuud enne ülikooli lõpetamist sõitis ta autoga mööda Tammsaare teed tehnikaülikooli. Lumiselt ja libedalt kõrvalrajalt kaldus tema poole sõiduk, mistõttu Aleksandra pidurdas, auto kaotas juhitavuse ja sõitis vastu tänavavalgustusposti. Peaajupõrutuse tagajärjel tekkisid tal ataksiline parempoolsete jäsemete osaline halvatus ja vasakpoolsete jäsemete spastiline täielik halvatus, neelamis- ja kõnehäired. Aleksandra oli neli kuud koomas ja poolteist aastat ratastoolis. Tänu erisugustele teraapiatele on ta halvatusest osaliselt taastunud, suudab jälle ise rääkida, süüa ja rulaatori toel liikuda. Eelmisel kevadel läks ta ülikooli tagasi. Aleksandra saab parema käega kirjutada, kuid mitte eriti kiiresti. Abita ta pikalt kõndida ei saa, peab pidevalt millelegi toetuma. Ta kardab kukkuda.

Siiani on Aleksandrat aidanud tema ema Jelena, kes on seetõttu töötu. Nad mõlemad tahaksid väga tööle minna. Enne õnnetust töötas Aleksandra ülikooli kõrvalt kahes kohas. „Ma ei käi praegu tööl ja see piinab mind,” ütleb ta. Ema käib Aleksandraga ülikoolis kaasas, ootab teda ukse taga. Aleksandral oleks vaja isiklikku abistajat, kes aitaks tal kooli kohale minna, et ema saaks tööle naasta. Aga Haabersti linnaosavalitsus ei ole neid sellega aidanud.