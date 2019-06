Tallinna linnaisad teenisid presidendist rohkem

Kõik olulisemad poliitikud peavad igal aastal esitama mai lõpuks oma huvide deklaratsiooni. Sinna tuleb kanda andmeid nii eelmise aasta sissetuleku, laenukohustuste kui ka vara kohta. Kõrval olevas graafikus on andmed valitsuse liikmete, presidendi ja mõne teise olulisema riigijuhi, samuti Tallinna linnajuhtide kohta. Deklareerida tuleb Eestis maksustatud tulu, mistõttu Euroopa Parlamendi saadikuna teenitud tulu deklaratsioonis ei kajastu.

Ilmneb, et Tallinna linnavalitsuse olulisemate liikmete palk on palju suurem kui näiteks peaministri või presidendi oma, sest peale väga suure palga said linnaisad eelmisel aastal ka kopsakaid lisasummasid äriühingute ja sihtasutuse nõukogudesse kuulumise eest. Tõsi, seda praktikat on linnapea Mihhail Kõlvart lubanud muuta, mistõttu linnavalitsuse liikmed enam edaspidi nõukogudes olemise eest eraldi raha ei saa, vaid peavad seda tegema oma põhipalga eest. Graafikus kajastub aga eelmise aasta seis, kui nõukogudes olemise eest teeniti veel hästi.

Nagu mainitud, tuleb deklaratsioonis ära märkida ka võlad. Suur sissetulek võimaldab poliitikutel võtta ka suuri laene, üks suuremaid laenajaid on Mihhail Kõlvart. Suur laenujääk on ka haridusminister Mailis Repsil. Varem suure laenukoormaga silma paistnud Taavi Rõivas on aga oma võlga tublisti vähendanud.