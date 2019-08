Tallinna linnaruum soosib autosid, mitte jalakäijaid

Soome linnaagentuuri SPIN Unit tehtud uuringust nähtub, et peaaegu kõigis Tallinna linnaosades on parkimiskohtadele rohkem ruumi kui jalakäijatele.Kõige halvemas seisus on uuringu järgi Mustamäe, Lasnamäe ja Kristiine linnaosa elanikud, sest neis linnaosades on parkimiskohtade all palju rohkem ruumi kui seda jääb jalakäijate kasutusse. Näiteks Mustamäel on parkimisruumi ette nähtud 849 690 ruutmeetrit, kuid jalakäijatele mõeldud ala on poole väiksem ehk 413 159 ruutmeetrit. Kõige jalakäijasõbralikum linnaosa on Pirita. Seal jääb jalakäijatele liiklemiseks 481 187 ruutmeetrit ning parkimisalade alla 416 700 ruutmeetrit. Parkimiskohad võtavad kõigis linnaosades peale kesklinna rohkem ruumi kui kontorid. Küll aga on Tallinnas elamuid pindala poolest rohkem kui parkimiskohti.