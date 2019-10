Tallinna TV sulgemine näitab Keskerakonna kasvavat lõhestatust

Tagasi on aeg, kui Toompea ja all-linn omavahel tülitsevad, kuigi Keskerakond valitseb nii riigis kui ka pealinnas. Tüli algus oli riigi tasandil EKRE osalusel loodud koalitsioon, mida tehes murdis Keskerakonna esimees Jüri Ratas valijatele antud lubaduse EKRE-ga valitsust mitte teha.

Otsus kutsuda EKRE kampa ei olnud üksmeelne – seda toetas 13 Keskerakonna juhatuse liiget 17-st. Vastu olid kõik kolm juhatuse venekeelset liiget, samuti Raimond Kaljulaid. Vastuhääle andnud Mihhail Kõlvart on Tallinna linnapea ja Vadim Belobrovtsev linnavalitsuse liige.

Keskerakond saab praegu suurema osa oma häältest venekeelsetelt valijatelt, võim erakonnas on aga endiselt tugevalt eestlaste käes. Eriti kindlalt on võim eestlaste käes Keskerakonna juhatuses – neid on 14, venelasi aga kolm. Riigikogu fraktsioonis on samuti jäme ots eestlaste pihus, sealhulgas on nende käes kõik neli üleriigilise kompensatsioonimandaadiga saadud kohta. Kompensatsioonimandaate jagatakse üle riigi valimisnimekirja asetuse järgi ehk selle toel saavad riigikokku need, kellele on erakonna juhtkond nimekirjas hea koha andnud. Kõik neli sellise mandaadiga koha saanut – Jaanus Karilaid, Kersti Sarapuu, Kalev Kallo ja Anneli Ott – on ka partei juhatuses. Need, kes olid erakonnas võimul, kasutasid seda selleks, et saada endale koht ka riigikogus. Kõik neli toetasid koalitsiooni EKRE-ga.