Siseminister Mart Helme plaan on koroonakriisiga võitlemise egiidi all võõrtöölised teisele poole piiri saata. Eestis üha kasvav töötute hulk vajab ju ka kuskil tööd.

Põllumeestel ajab see idee aga harja punaseks. Maasikakasvataja Helen Kaskema ütleb, et temale pidid esimesed ukrainlased tööle tulema juba 9. aprillil. Tema leidis abi viimasel hetkel renditööjõust. Tavatöölisest on see muidugi kallim ja sestap tulevad suvel ka maasikad kallimad.

Valitsus aga ütleb rahustavalt, et lahendus tuleb leida nii, et Eesti töötud saaksid tööle sinna, kus maal on töökohti puudu.

Samas pole mure mitte ainult ajas. Ka neid talunikke, kellele töötajate leidmine pole päevade küsimus, teeb tulevik murelikuks.