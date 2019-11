Tammsaare pargist Telegrami ehk Narkomüük on varjatum kui iial varem

Narkootikume ei müüda ega osteta enam vaid hämarates parkides või pimedates nurgatagustes. Sotsiaalmeediat osavalt ära kasutades on võimalik luua rühmi, mis pakuvad esmapilgul anonüümsust ja kõiki võimalusi keelatud asju lihtsalt ja vahelejäämise hirmuta ajada. Üks selline rühm tehti ka suhtlusäpis Telegram. See on midagi Facebook Messengeri ja WhatsAppi laadset. Sellesse vestlusrühma kogunes vaid mõne kuu jooksul üle 200 noore, neist paljud alaealised. Eesmärk oli kõigil ühine: osta või müüa narkootikume. Enamasti kanepit, kokaiini, amfetamiini ja MDMA-d.

Kui skeem ja eesmärk tunduvad võrdlemisi lihtsad, siis tegelikult paistab selle tagant midagi palju tõsisemat.