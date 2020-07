Täna maetakse avalikkuse tähelepanust ja kuritegeliku maailma kuluaaridest pikalt eemal olnud Oleg Lvov, kes suri esmaspäeval. Üheksakümnendatel oli ta Eesti organiseeritud kuritegevuse kõrgeima organi – ühiskassa – laua taga tähtsuselt teine mees Tarankovi kõrval.

Nii nagu Tarankovi matused, annab ka Lvovi ärasaatmine harukordse võimaluse heita pilk organiseeritud kuritegevuse hierarhiale. Ja selle järgmisele juhile.

„Matuste järgi saab väga palju hinnata. Kui palju on rahvast, kes kannab kirstu, kes kõnnib ees.”

Ent ka vastupidi – kõrgemate allilma autoriteetide kohalolu kinnitab matustel ka Lvovi enese tähtsust. Kui kirstu kannavad juba sõbrad-sugulased, siis on see juba märk sellest, et Lvov polnud enam tegija.