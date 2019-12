Täna vabaneval riigireeturil Herman Simmil hoitakse silma peal

Ennetähtaegse vabastamisega kaasnev katseaeg annab riigile rohkem võimalusi riigireeturil silma peal hoida kui õigeaegne vabastamine. Kui Simm lastaks vabadusse pärast karistuse lõpuni kandmist, poleks tema edasist tegevust võimalik jälgida. Nüüd pääseb ta küll vabadusse, kuid peab siiski kandma jalavõru ja arvestama teiste kontrollimeetmetega, millega tema käitumist jälgitakse.

Kohus põhjendas vabastamismääruses ka, et Simmi retsidiivsusrisk on väga väike ning tema ligipääs salastatud informatsioonile ja dokumentidele, mis võiksid huvi pakkuda välisriikidele või nende organisatsioonidele, on pea olematu. Vabastamisel mängisid rolli ka Simmi kõrge vanus ja halb tervis.