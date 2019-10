Tanel Kiige võitlused EKRE surve ja ravimilobi vastu, läbimõeldud pensioniotsuste poolt

Sotsiaalminister Tanel Kiik, sattusite seoses Eesti LGBT ühingule eraldatava toetussummaga EKRE pahameeletormi alla. Mis toimub?

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on hästi lai. On ka väga palju erinevaid projekte, mis on saanud toetusi hasartmängumaksu kaudu. Näiteks sai ka seesama viidatud LGBT ühing eelmise aasta otsusega 2019. aastaks 96 000 eurot ühele projektile. Ministrina oleks minust vastutustundetu jätta mingi valdkond kõrvale, seda ignoreerida. Seda ma kindlasti ei tee. Minu jaoks on mõnevõrra kummaline, et teatud isikutele ja ka poliitikutele on niivõrd märgiliselt oluline tegeleda ühe konkreetse ühinguga. Vastupandamatu soov selle õigusi piirata võrreldes kõigi teiste ühingutega. See ei aita kuidagi kaasa sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tegelike probleemide lahendamisele, see ei aita mingil moel kaasa pereväärtuste edendamisele. Pigem tekitab ühiskonnas asjatut viha, alusetuid hirme, vastandumist, alandab inimesi.