Tanel Kiik: EKRE-l on lihtsam vastanduda, sest nad polnud alguses reformi juures

Kas valitsus toetab EKRE ettepanekut apteegireform tühistada?

Valitsus pole andnud oma seisukohta veel kummalegi viimasest kahest apteegireformi muutvast eelnõust. Valitsus kujundab seisukoha tähtaegade põhjal ja tuginedes valdkonna ministeeriumide ekspertiisile. Praegu on arvamust küsitud justiits- ja sotsiaalministeeriumilt. Arvestades seniseid valitsuse ja parlamendi fraktsioonide arutelusid ja koosolekuid, võib arvata, et on erinevaid arvamusi. Tõenäoliselt ongi valitsuserakonnad apteegireformi asjus erinevatel seisukohtadel.

EKRE eelnõu tekitab apteegiturul prognoosimatu olukorra. Pole ühtegi analüüsi ega tõenduspõhist eeldust, et see aitaks kaasa kvaliteetsema teenuse pakkumisele. Tekitada apteegiturul poolteist kuud enne üleminekuperioodi lõppu prognoosimatu olukord ei ole aktsepteeritav.