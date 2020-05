Tanel Kiik tahab töö kaotanutele juba suvest paremaid hüvitisi. Kas töötukassa jaksab?

Sotsiaalminister Tanel tahab juba suvest saavutada kolme olulist muudatust: tõsta töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust ning et hüvitisi saaks pikemalt maksta.

See oleks töötutele suur vastutulek, sest majanduskriisi ajal on tavaline, et uue töö leidmine võtab rohkem aega kui parematel päevadel.

Kuid see kõik maksab ja mitte vähe. Kiik näitas Eesti Päevalehele arvutusi, kui palju lisakulu põhjustaks töötukassale näiteks see, kui töötuskindlustushüvitist plaani järgi suurendataks ja selle maksmist veel 60 päeva pikendataks.

Seda on kokku umbes 90 miljonit eurot, arvestades rahandusministeeriumi praeguse majanduse põhiprognoosiga. Kuid kriisi ajaks on tehtud ka eriti mustad stsenaariumid. Kas töötukassa tuleb selle kõigega ikka toime ja raha jätkub?