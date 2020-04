„Panused on äärmiselt kõrged ja otsustamiseks aega vähe. Väärtuspõhised otsused ei ole kõige paremad. Faktidega mängimine võib väga kalliks maksma minna. Kõik targad riigid on asunud küsima nõu oma parimatelt poegadelt-tütardelt. Nendelt, kes teavad, mitte nendelt, kes arvavad," räägib Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere suures intervjuus Eesti Päevalehele.

Pandeemia saab ühel või teisel moel läbi. Kui mitte vaktsiini või ravimiga, siis matemaatika ja maskide abil. „Piisab sellest, kui on keskpärased maskid ja suurem osa inimesi neid kannavad," kirjeldab Soomere oma mõtet hiljuti nähtud graafiku abil.

Teadlased on koroonakriisiga oma väärtust tõestanud, kuid kas neid ka pärast kriisi väärtustatakse?

Soomere on kriitiline: „Eesti võimekus ja ettevalmistus pandeemiale reageerimiseks oli väga nadi. Kutsuti tagasi ju patustanud haiglajuht, kutsuti eesliinile doktor Popov, kes asju jagab. Kui nüüd uskuda Eesti Päevalehe sõnumit, siis kutsuti appi ka neli suhtekorraldajat märksa suurema palgaga, kui pakuti doktor Popovile. See sõnum riigi poolt näitab, et isegi riigi võimekus inimestega rääkida on äärmiselt haledas seisus. Ja kui suhtekorraldaja palk on tõepoolest peaaegu kaks korda suurem tippspetsialisti palgast, siis selle riigi õitselepuhkemist on väga raske uskuda."